USA 2020 : Plusieurs dizaines d'arrestations lors de manifestations post-électorales

Crédit photo © Reuters

PHOENIX, Arizona (Reuters) - Dix personnes ont été arrêtées en marge de manifestations post-électorales dans la nuit de mercredi à jeudi à Portland, dans l'Oregon, où la gouverneure Kate Brown a fait appel à la Garde nationale pour mettre fin à ce qu'elle a qualifié de "violence généralisée".

D'autres rassemblements ont eu lieu à New York, où la police fait état d'une cinquantaine d'interpellations, ainsi qu'à Atlanta, Detroit et Oakland, où les manifestants exigeaient que les opérations de dépouillement se poursuivent sans entrave.

"Tous les rassemblements qui ont été déclarés émeutes se sont déroulés dans le centre-ville. Nous avons procédé à dix arrestations", a déclare un porte-parole de la police de Portland dans un communiqué adressé à Reuters par courrier électronique.

Les militants de Protect the Results, mouvement qui regroupe 165 associations et syndicats, ont prévu une centaine d'événements à travers les Etats-Unis entre mercredi et samedi.

L'équipe de campagne de Donald Trump, qui parle de fraudes, réclame l'interruption du dépouillement dans plusieurs Etats où il est distancé par le démocrate Joe Biden.

A Phoenix, dans l'Arizona, des partisans du président sortant, dont certains étaient armés, se sont rassemblés devant un bureau de vote après des rumeurs non fondées selon lesquelles les bulletins en sa faveur n'auraient délibérément pas été pris en compte.

(Mimi Dwyer avec Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean-Philippe Lefief)