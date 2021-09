US Open : Van De Zandschulp piège Schwartzman

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Botic Van De Zandschulp est devenu cette nuit le troisième qualifié de l'histoire de l'US Open à s'inviter en quart de finale. Le Néerlandais a surpris Diego Schwartzman 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1 en 4h22 de jeu. Après la perte des deux premiers sets, l'Argentin s'est rebiffé et est parvenu à égaliser à deux manches partout en sauvant deux balles de match dans le quatrième set. Le 117e joueur mondial n'a pas sombré, bien au contraire, et a fini en trombe pour s'offrir son deuxième Top 15 de la quinzaine. Van De Zandschulp va maintenant s'attaquer à la montagne Daniil Medvedev, tombeur de Daniel Evans 6-3 6-4 6-3. De son côté, Carlos Alcaraz a mis fin au parcours de Peter Gojowczyk 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0. L'Allemand a explosé physiquement après avoir mené deux sets à un et ne pouvait plus suivre la cadence du prodige espagnol. Le joueur de 18 ans va disputer son premier quart de finale en Grand Chelem face à Félix Auger-Aliassime, vainqueur de Frances Tiafoe 4-6 6-2 7-6(6) 6-4.