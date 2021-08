US Open : Medvedev et Rublev sans forcer, gros combat entre Murray et Tsitsipas

par Arthur Cremers (iDalgo)

La première journée de l'US Open a offert ses premiers enseignements hier en soirée puis dans la nuit. Arrivés très tard sur le Stadium Arthur Ashe en raison du retard pris, Daniil Medvedev et Richard Gasquet ont finalement pu croiser le fer. Et le Russe a plié l'affaire en trois sets (6-4/6-3/6-1) et moins de deux heures de jeu pour rallier le deuxième tour au bout de la night session. Avant eux, Stefanos Tsitsipas et Andy Murray ont offert un très beau spectacle aux spectateurs de Flushing Meadows. C'est finalement le numéro 3 mondial qui a triomphé en cinq manches et 4h45 de jeu face au multiple vainqueur en Grand Chelem. Andrey Rublev a de son côté bien fait le boulot contre le vétéran de 42 ans Ivo Karlovic. Un succès 6-3/7-6(3)/6-3 en faveur du récent finaliste du Masters 1000 de Cincinnati lui permet de poursuivre son aventure à New-York. Parmi les autres grosses têtes de série, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime, Roberto Bautista-Agut, Casper Ruud, Cristian Garin ou encore Grigor Dimitrov sont tous passés sans trop trembler.