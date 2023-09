US Open : Le chemin de Monfils s’arrête ici...

par Dorian Madala (iDalgo) Gaël Monfils s'est incliné hier soir au 2e tour de l'US Open. Une défaite 3 sets à 1 ( 6-4, 6-3, 3-6, 6-1) contre un Rublev bien trop en jambe lors de cette partie. Malgré un sursaut d'orgueil au 3e set, le Français n'aura pas su résister à la cadence imposée par le Russe. Peu efficace au service (49% de première balle), l'ancien numéro 6 mondial a concédé 14 balles de break ce qui a permis à Rublev de prendre le dessus au meilleur des 4 manches. C'est une petite déception pour le Français qui aura réalisé une superbe tournée américaine. La marche était trop haute dans ces conditions. Andrey Rublev poursuit, de son côté, sa route vers le 3e tour. Il devra rencontrer un autre Français, Arthur Rinderknech, qui a bénéficié de l'abandon de Matteo Berrettini.