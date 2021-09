US Open : La sensation Raducanu

par Martin Schmuda (iDalgo)

Comme Carlos Alcaraz et Leylah Fernandez, Emma Raducanu va découvrir les quarts de finale de l'US Open à 18 ans. La Britannique a étrillé Shelby Rogers 6-2 6-1 en 1h07 de jeu. Alors que l'Américaine menait 2/0 et balle de double break, la 150e joueuse mondiale a inscrit 12 des 13 jeux suivants en assommant son adversaire avec un jeu très agressif et décomplexé. Sortie des qualifications, Raducanu semble inarrêtable, mais c'est une autre joueuse en confiance qui se dresse devant elle au prochain tour en la personne de Belinda Bencic. La Suissesse championne olympique a dominé Iga Swiatek 7-6(12) 6-3. En night session, Maria Sakkari est sortie victorieuse d'un combat acharné de 3h30 contre Bianca Andreescu 6-7(2) 7-6(6) 6-3. La Grecque disputera son premier quart à Flushing Meadows face à Karolina Pliskova, tombeuse d'Anastasia Pavlyuchenkova 7-5 6-4.