US Open : La sensation Fernandez, Sabalenka assure

par Adrien Verger (iDalgo)

Les deux premières demi-finalistes sont désormais connues à Flushing Meadows. Et la belle surprise nous vient de la Canadienne Leylah Annie Fernandez, 19 ans, sortie vainqueur d'un duel acharné contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, numéro 5 mondiale. Elle devient la plus jeune joueuse à rejoindre le dernier carré de l'US Open depuis Maria Sharapova en 2005. Après un combat de trois sets (6-3 3-6 7-6(5)) et 2h27 de jeu, la Québécoise (73e à l'ATP) rejoint la tête de série numéro 2 Aryna Sabalenka. La Biélorusse n'a pas tremblé face à Barbora Krejcikova, 9e joueuse mondiale, battue en deux sets secs (6-1 6-4 en 1h28). Les deux derniers quarts de finale sont prévus cette nuit : Raducanu (18 ans et 150e mondiale) sera opposée à Bencic (12e) ; Pliskova (4e) affrontera de son côté Sakkari (18e).