US Open : Gaël Monfils au 2e tour !

par Dorian Madala (iDalgo) Gaël Monfils est venu à bout de Taro Daniel dans la nuit de l'US Open. Une victoire en 4 sets (4-6, 6-4, 6-2, 7-6(4)) du Français qui ne se dessinait pas très bien au début de la partie. Malgré un premier set difficile, l'ancien numéro 6 mondial a réussi à retrouver son tennis à partir de la 2nd manche afin de déstabiliser un Japonais bien en jambe, notamment très efficace lorsqu'il s'agissait de venir conclure les points au filet. Gaël Monfils doit retrouver Audrey Rublev, qui s'est défait d'Arthur Cazaux, en quart de finale. Les deux joueurs se sont affrontés à deux reprises. L'actuel numéro 8 mondial avait remporté leur dernière confrontation lors de l'édition 2021 de Cincinnati.