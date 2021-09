US Open : Fernandez et Raducanu écrivent l'histoire

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour la première fois depuis 1999, deux joueuses de moins de 20 ans vont s'affronter en finale de Grand Chelem. Leylah Fernandez a vaincu sa troisième Top 5 du tournoi en la personne d'Aryna Sabalenka 7-6(3) 4-6 6-4. Après un cinquième jeu décisif consécutif remporté, la Canadienne a encore fait preuve d'un mental à toute épreuve pour prendre le meilleur sur la Biélorusse dans le troisième set. Dans l'autre demi-finale, Emma Raducanu a dominé Maria Sakkari 6-1 6-4 et est devenu la première joueuse, hommes et femmes confondues, à se qualifier pour une finale en Majeur. Comme lors de ses tours précédents, la Britannique a produit un niveau de jeu flamboyant, la Grecque n'a pas pu tenir la cadence. Les deux joueuses sont déjà assurées de faire un énorme bond au classement lundi, et l'une des deux femmes deviendra la plus jeune vainqueur de Grand Chelem depuis Maria Sharapova en 2004.