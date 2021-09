US Open : Fernandez enchaîne face à Kerber

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les teenagers font la loi à l'US Open. Après son exploit face à Naomi Osaka au troisième tour, Leylah Fernandez a renversé Angelique Kerber 4-6 7-6(5) 6-2 en 2h18 de jeu en huitième de finale. Menée d'un set et breakée dans la deuxième manche, la Canadienne de 19 ans a pris feu et a submergé l'Allemande grâce à sa vitesse de balle. Après un jeu décisif très intense, la Québécoise s'est rapidement détachée dans le dernier acte pour l'emporter. Fernandez continue donc sa quinzaine magique et affrontera Elina Svitolina en quart de finale, tombeuse de Simona Halep 6-3 6-3. En night session, Barbora Krejcikova a dominé Garbine Muguruza 6-3 7-6(4) pour signer son premier quart à Flushing Meadows. La Tchèque n'a pas encore concédé le moindre set avant de défier Aryna Sabalenka, victorieuse d'Elise Mertens 6-4 6-1.