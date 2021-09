US Open : Djokovic fait le job

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Novak Djokovic poursuit sa route vers le Graal. Le Serbe a mis fin au parcours de Jenson Brooksby 1-6 6-3 6-2 6-2 en huitième de finale de l'US Open. Bénéficiaire d'une invitation, l'Américain a surpris le numéro un mondial au premier set, survolté par l'atmosphère du Arthur Ashe. Le Djoker n'a pas bronché et a repris le contrôle du match dès le deuxième set. Le joueur de 20 ans ne pouvait plus tenir la cadence et s'est logiquement incliné. Djokovic retrouvera Matteo Berrettini en quart de finale qui s'est sorti du pîège tendu par le qualifié allemand Oscar Otte 6-4 3-6 6-3 6-2. De son côté, Alexander Zverev a livré une prestation solide pour éteindre le fougueux Jannik Sinner 6-4 6-4 7-6(7). Le 4e joueur mondial partira largement favori au prochain tour contre Lloyd Harris, tombeur du géant américain Reilly Opelka 6-7(6) 6-4 6-1 6-3.