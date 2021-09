US Open : Djokovic en contrôle, Monfils dernier rescapé

par Martin Schmuda (iDalgo)

Au deuxième tour de l'US Open, Novak Djokovic est resté concentré du début à la fin pour se défaire de Talion Griekspoor 6-2 6-3 6-2. Après avoir perdu un set au match précédent contre Holger Rune, le Serbe n'a concédé qu'un seul break face au modeste Néerlandais, beaucoup trop limite pour inquiéter le numéro un mondial. Nole fera face à un premier vrai test dans deux jours contre Kei Nishikori, tombeur en cinq sets de Mackenzie McDonald 7-6(3) 6-3 6-7(5) 2-6 6-3. Côté tricolore, Gaël Monfils est désormais le dernier Français en lice dans les deux tableaux. Le Parisien a écarté Steve Johnson 7-5 4-6 6-4 6-4 et aura fort à faire au prochain tour contre Jannik Sinner. Corentin Moutet et Adrian Mannarino se sont tous les deux logiquement inclinés face à Matteo Berrettini 7-6(2) 4-6 6-4 6-3 et Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4 6-7(4) 6-0.