US Open : Cornet et Mladenovic s'arrêtent au premier tour

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après la qualification de Caroline Garcia en début de journée, Kristina Mladenovic a chuté dès le premier tour de l'US Open. La Française, qui devait affronter Johanna Konta, a finalement croisé le fer avec Kamilla Rakhimova à la suite du forfait de la Britannique. Lucky Loser, la Russe a renversé la 58e joueuse mondiale 2-6 6-2 6-3 en 2h15 de jeu. Après un bon premier set, la Nordiste s'est crispée au service et n'a pas réussi à stopper l'hémorragie. Dans la même partie de tableau, Alizé Cornet a bien résisté avant de s'incliner face à Ons Jabeur 7-5 7-5. La Niçoise a tout donné, mais elle est tombée sur plus forte qu'elle en la personne de la 21e joueuse mondiale, quart-de-finaliste à Wimbledon. Dans les autres résultats de la nuit, qualifications d'Aryna Sabalenka, Naomi Osaka et Elina Svitolina.