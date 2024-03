Ursula von der Leyen devrait obtenir le soutien du PPE pour un second mandat

Ursula von der Leyen devrait obtenir le soutien du PPE pour un second mandat













Crédit photo © Reuters

par Luiza Ilie et Gabriela Baczynska BUCAREST/BRUXELLES (Reuters) - Les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) devraient apporter jeudi leur soutien à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour un second mandat à la tête de l'organe exécutif de l'Union européenne (UE). L'ancienne ministre allemande de la Défense, première femme à occuper la présidence de la Commission européenne, a affronté la pandémie de COVID-19, le retrait formel du Royaume-Uni à la suite du Brexit et les conséquences de l'invasion russe en Ukraine. Sa reconduction interviendrait alors que l'Europe cherche à renforcer sa sécurité, avec une Russie qui mène une guerre à ses frontières et l'hypothèse d'un retour de Donald Trump à la Maison blanche. A lire aussi... Les dirigeants des 27 Etats membres de l'UE doivent désigner le prochain président de la Commission après les élections européennes, prévues du 6 au 9 juin. Ursula von der Leyen sera jeudi la seule candidate en lice lors du congrès du PPE. Elle devra toutefois remporter une majorité absolue pour être investie par son parti. "Nous soutenons Ursula von der Leyen", a déclaré Manfred Weber, le président du PPE. Malgré la progression des partis populistes d'extrême droite, le PPE, le plus vieux groupe au parlement européen, bénéficie d'une large avance dans les sondages d'opinion. Son principal défi réside dans sa capacité à obtenir une majorité au Parlement européen face à des partis d'extrême droite sceptiques quant à la politique écologique menée par la Commission européenne. Le vote débutera à 08h15 GMT et les résultats devraient être connus dès 10h15. (version française Camille Raynaud)