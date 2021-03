Ursula von der Leyen demande la réciprocité en matière d'exportations de vaccins

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à une plus grande ouverture et réciprocité en matière d'exportations de vaccins alors que l'Union européenne (UE) est en conflit avec la Grande-Bretagne et les États-Unis sur les livraisons de vaccins.

"Je demande une plus grande ouverture car l'Europe fait partie des régions du monde qui exportent le plus, mais la réciprocité est nécessaire", a-t-elle déclaré au quotidien italien la Repubblica.

L'UE est en contact avec le Royaume-Uni au sujet des exportations de vaccins, a-t-elle ajouté, refusant de donner des détails sur ses entretiens avec le Premier ministre britannique Boris Johnson.

La présidente de la Commission européenne a aussi déclaré que la question de la réciprocité et du mécanisme requis serait discutée avec les autres pays européens lors d'une réunion jeudi prochain.

Ursula von der Leyen s'est également déclarée "extrêmement confiante" quant à l'atteinte de l'objectif européen de vaccination de 70% de la population adulte d'ici la fin de l'été contre le coronavirus, malgré les récentes suspensions et retards du vaccin d'AstraZeneca suite à des rapports faisant état de caillots sanguins chez des personnes vaccinées.

Quant au vaccin russe Spoutnik, il est toujours à l'étude, a-t-elle dit, et rien n'indique pour l'instant qu'il existe une capacité de production pour ce vaccin, ce qui est nécessaire pour obtenir l'approbation de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

