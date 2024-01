UPS déçoit sur sa prévision de CA pour 2024

(Reuters) - United Parcel Service (UPS) a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street alors que la plus grande société de livraison de colis au monde est confrontée à une demande atone de la part des entreprises de commerce en ligne. L'inflation a pesé sur les dépenses de consommation sur Internet et affecté le volume moyen de colis envoyés au quatrième trimestre. UPS fait aussi face, comme son concurrent FedEx, à une demande accrue de ses clients pour les livraisons terrestres, moins lucratives que celles par transport aérien. Une tendance menée par le géant du commerce en ligne Amazon, principal client d'UPS. Le groupe, dont la performance est considérée comme un baromètre de l'état de santé de l'économie américaine, prévoit un chiffre d'affaires pour l'année 2024 compris entre 92 milliards et 94,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 95,57 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Dans les échanges électroniques à la Bourse de New York, le titre UBS perdait plus de 7%. Dans la foulée, FedEx reculait de plus de 2%. Au quatrième trimestre, UPS a accusé une baisse de 6,9% du chiffre d'affaires de son segment international, principalement en raison de la faiblesse des volumes en Europe. La société a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 27 milliards de dollars de l'année précédente et en dessous des estimations des analystes qui tablaient sur 25,43 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté est tombé à 2,47 dollars par action, contre 3,62 dollars un an plus tôt, mais il est légèrement supérieur aux estimations des analystes, qui s'attendaient à 2,46 dollars par action. (Reportage Ananta Agarwal à Bangalore et Lisa Baertlein à Los Angeles ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)