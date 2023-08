UPS abaisse ses perspectives avec le recul de la demande et l'augmentation des salaires

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - United Parcel Service a réduit mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de marges pour 2023, pénalisé par le ralentissement de la demande de livraisons et l'augmentation des salaires de ses employés.

Le groupe de messageries et de logistique d'Atlanta s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires consolidé pour 2023 s'élève à environ 93 milliards de dollars, contre une prévision antérieure d'environ 97 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a chuté d'environ 11% pour atteindre 22,1 milliards de dollars. La prévision de marge opérationnelle ajustée pour 2023 a été revue autour de 11,8%, contre un objectif de 12,8% auparavant. A la Bourse de New York, le titre UPS perdait 6,6% dans les échanges en avant-Bourse. Le mois dernier, UPS et le syndicat Teamsters, qui représente 340.000 salariés, ont signé un accord provisoire de cinq ans visant notamment à relever les salaires des travailleurs d'UPS. L'objectif était d'éviter une grève qui aurait pu coûter des milliards de dollars à l'économie américaine et perturber un quart des expéditions de colis du pays. L'accord prévoyait également un nouveau jour férié payé et l'installation de la climatisation dans les nouveaux modèles de camions de livraisons. Le système de rémunération à deux niveaux et les heures supplémentaires obligatoires pour les chauffeurs-livreurs ont également été supprimés. Entre-temps, le ralentissement du transport maritime mondial, qui a réduit les marges du secteur, a contraint les entreprises de logistique à équilibrer leurs coûts et leurs capacités pour répondre à la baisse de la demande. (Reportage Priyamvada C à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan)