Universal Music achète l’intégralité du catalogue de Bob Dylan

par Angus MacSwan

LONDRES (Reuters) - Universal Music Group (UMG) a annoncé lundi le rachat de l'intégralité des droits du catalogue de l'auteur-compositeur américain Bob Dylan, une vaste collection comprenant plus de 600 titres, allant des classiques comme "Like a Rolling Stone" de 1965 jusqu'à "Murder Most Foul", un titre de 17 minutes sur l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy sorti cette année.

"Cet accord est le plus important de l'édition musicale de ce siècle et l'un des plus importants de tous les temps", a déclaré UMG dans un communiqué de presse.

UMG a refusé de préciser le prix payé pour les droits du musicien américain, mais il devrait rapporter plusieurs millions de dollars à l'auteur du titre "l'argent ne parle pas, il jure" (money doesn't talk, it swears). Selon le quotidien économique Financial Times, le montant pourrait même atteindre des centaines de millions de dollars.

Bob Dylan, toujours très vert malgré ses 79 ans, a fait ses débuts sur la scène folk de Greenwich Village à New York au début des années 1960 avant de devenir sans doute l'artiste le plus reconnu et le plus influent de l'ère du rock.

Son dernier album "Rough and Rowdy Ways", sorti cette année, a été bien accueilli à la fois par la critique et par le public.

"Dylan explore un territoire qui n'avait jamais été défriché par quiconque auparavant, et il va continuer sur cette voie", a écrit le magazine Rolling Stone à propos de ce disque.

Premier auteur-compositeur et interprète à recevoir le prix Nobel de littérature en 2016, Dylan a honoré une centaine de concerts par an dans le cadre de sa célèbre "Never Ending Tour" (Tournée sans fin) jusqu'à ce que la pandémie de coronavirus l'oblige à annuler les concerts.

L'accord signé avec UMG couvre les droits de ses six décennies de carrière, comprenant des hymnes tels que "Blowin' In The Wind", "The Times They Are A-Changin" et "Tangled Up In Blue", ainsi que "Make You Feel My Love", repris avec succès par la chanteuse britannique Adele, et "Things Have Changed", qui lui a valu l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2001.

"[Dylan] a amassé une oeuvre singulière qui comprend certaines des chansons les plus importantes et les plus populaires que le monde ait jamais connues", a estimé le PDG d'UMG, Sir Lucian Grainge.

Les chansons de Dylan, qui a vendu plus de 125 millions d'albums au cours de sa carrière, ont été reprises plus de 6.000 fois par des centaines d'artistes.

