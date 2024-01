United discute avec Airbus face au risque d'impasse avec Boeing

par Tim Hepher et Rajesh Kumar Singh DUBLIN/CHICAGO (Reuters) - United Airlines a contacté Airbus pour acheter davantage d'avions de type A321neo afin de combler le vide potentiel laissé par le retard du Boeing 737 MAX 10, selon des sources industrielles. Le directeur général de United, Scott Kirby, s'est récemment rendu à Toulouse pour sonder le constructeur au sujet d'un éventuel accord après une urgence en plein vol sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines qui a soulevé de nouveaux doutes sur la certification du MAX 10, ont indiqué les sources. "United Airlines est en pourparlers avec Airbus au sujet d'éventuelles alternatives à la commande du MAX 10. À ma connaissance, aucun accord n'a été conclu", a déclaré une personne au fait des discussions. Les discussions n'en sont qu'à leur début et il n'y a aucun garantie d'accord, ont précisé les sources. Airbus et United Airlines n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le voyage de Scott Kirby à Toulouse, qui n'avait pas été signalé auparavant, est le dernier rebondissement en date d'une crise impliquant Boeing, alors que le constructeur cherche à rassurer le public et les régulateurs sur la qualité et la sécurité de sa production, tout en évitant que des commandes clés ne lui échappent. Scott Kirby a qualifié la semaine dernière l'immobilisation partielle du MAX 9 de "goutte d'eau qui a fait déborder le vase" après des retards de certification du MAX 10, le plus grand avion d'une catégorie d'appareils dont la réputation a été ternie par deux accidents mortels. United n'a annulé aucun de ses 277 MAX 10 en commande mais les a retirés de ses plans internes, a déclaré Scott Kirby à la presse. Bloomberg News a rapporté vendredi qu'Airbus cherchait à racheter des positions d'A321neo sur le marché afin d'être en mesure de formuler une proposition en cas d'ouverture. La publication spécialisée Air Insight a indiqué qu'Airbus et United étaient en pourparlers. Les signes d'un accord potentiel avec Airbus ont suscité des "inquiétudes" chez Boeing, a déclaré une source industrielle de haut rang. Le constructeur n'est pas en mesure pour l'instant d'apporter la clarté que United et d'autres souhaitent sur le MAX 10 en raison de doutes sur son calendrier de certification. Boeing, qui s'est engagé à s'attaquer aux problèmes de qualité ayant pu causer l'explosion d'un bouchon de porte sur un MAX 9 et conduit à l'immobilisation partielle de l'avion, a refusé de commenter les discussions commerciales. Le directeur général de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, a déclaré dans une lettre adressée au personnel vendredi qu'il était "profondément désolé des perturbations importantes et de la frustration de nos clients". Ces discussions interviennent alors qu'Airbus contrôle la partie la plus active du marché des avions à réaction, où son A321neo de 240 sièges a une forte avance sur le MAX 10 à venir. En revanche, Airbus n'a pas réussi à livrer un seul de ses plus gros jets A350 à United après avoir remporté une vente dès 2010, à la suite d'une fusion entre United et Continental Airlines, client de longue date de Boeing, qui a déclenché un réexamen. Les commandes ont été progressivement reportées aux alentours de 2030. Selon des sources industrielles, les deux parties sont provisoirement d'accord pour que tout accord portant sur les avions A321neo revienne sur les 45 A350 commandés par United et comprenne au moins un calendrier de livraisons plus ferme après plusieurs reports de la part de la compagnie aérienne basée à Chicago. (Reportage de Tim Hepher et Rajesh Kumar Singh, avec Valerie Insinna, rédigé par Jane Merriman, version française Benjamin Mallet)