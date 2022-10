United Airlines s'apprête à commander plus de 100 gros-porteurs

(Reuters) - United Airlines s'apprête à commander plus de 100 gros-porteurs et évalue des offres pour le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus, rapporte Bloomberg News jeudi, citant des sources au fait du dossier.

Un accord pourrait être annoncé d'ici décembre bien que le calendrier n'ait pas été finalisé et United Airlines est en discussion avec les fabricants depuis des mois, précise l'article.

United Airlines et Boeing ont refusé de commenter, de même qu'Airbus qui n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

La nouvelle de cette commande potentielle de plusieurs milliards de dollars arrive à un moment où les voyages internationaux et d'affaires reprennent, même s'il faudra encore du temps pour atteindre les niveaux pré-pandémiques.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a déclaré à des pilotes qui participaient à une session de formation à Denver que le transporteur prévoyait une commande à "trois chiffres" pour moderniser sa flotte, a rapporté Bloomberg News.

L'année dernière, la compagnie aérienne a dévoilé une importante commande de Boeing et Airbus à fuselage étroit. Selon sa dernière déclaration annuelle, United Airlines possède plus de 800 appareils dans sa flotte principale, dont la majorité provient de Boeing.

La publication Airline Weekly a rapporté en août que United Airlines était à la recherche de nouveaux avions à large fuselage d'Airbus ou de Boeing pour compléter sa flotte d'avions bi-couloirs.

