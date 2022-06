Uniper chute à Francfort après la suspension de ses prévisions annuelles

BERLIN, 30 juin (Reuters) - Uniper, groupe allemand de gaz et d'électricité, chute en Bourse jeudi après avoir suspendu ses objectifs financiers pour 2022 en citant l'impact de la réduction d'approvisionnement en gaz du fournisseur russe Gazprom

Le titre perd 17,58% vers 08h55 GMT, lanterne rouge de l'indice Stoxx 600, lui-même en baisse de 1,43%.

Le groupe, qui doit publier ses résultats du premier semestre samedi, a suspendu ses prévisions pour cette année concernant son résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net ajusté et s'attend à ce que ces deux données soient, sur les six premiers mois de l'année, nettement inférieures aux niveaux de 2021.

Le gouvernement allemand est en discussions avec le groupe à propos d'éventuelles mesures de stabilisation, avec la forte hausse des prix du gaz et la baisse des volumes d'approvisionnement en provenance de Russie, conséquence de la guerre en Ukraine, a fait savoir un porte-parole du ministère de l'Economie.

La baisse des volumes de gaz obligent les intermédiaires européens, qui approvisionnent l'industrie et les services publics locaux en gaz, à effectuer des opérations de couverture sur les marchés spot.

Uniper, contrôlé par le finlandais Fortum -5,87%, est propriétaire des activités de l'ancien géant gazier Ruhrgas, racheté par son ancienne maison-mère E.ON il y a plus de dix ans.

Uniper a déclaré n'avoir reçu de Gazprom que 40% des volumes de gaz convenus par contrat depuis le 16 juin.

Avant même que la guerre en Ukraine n'accélère la chute de l'accès aux volumes de gaz, Uniper avait déjà demandé en janvier des facilités de crédit à l'Etat pour se préparer aux appels de marge sur le gaz.

Les cours mondiaux du gaz se sont envolés depuis l'an dernier avec la reprise plus vigoureuse qu'attendu de l'économie liée à la maîtrise progressive de la pandémie. (Reportage Markus Wacket et Vera Eckert, rédigé par Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)