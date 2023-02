Union européenne: Toujours pas d'accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie

par Gabriela Baczynska BRUXELLES (Reuters) - Les pays de l'Union européenne ne sont toujours pas parvenus vendredi, pour une troisième journée consécutive, à s'entendre sur un nouveau train de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine lancée il y a exactement un an, la Pologne rejetant notamment les demandes de l'Italie d'assouplissement des mesures envisagées en matière d'importations de caoutchouc, ont dit des diplomates. La Pologne considère que les mesures envisagées contre les importations de caoutchouc russe prévoient trop d'exemptions et une telle période de transition qu'elles seraient dépourvues d'effet en pratique. Certains pays de l'UE s'agacent cependant que cette fermeté polonaise sur un seul volet d'un ensemble plus vaste de mesures fasse courir aux Vingt-Sept le risque de ne pas être symboliquement en mesure d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie le jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. "C'est une très mauvaise perception des choses. Ce qui devait être primordial là, c'est un message de solidarité adressé à l'Ukraine en ce jour spécial", a dit un diplomate impliqué dans les négociations en cours à Bruxelles. (Rédigé par Gabriela Baczynska, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)