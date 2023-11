Union européenne : Les ventes de voitures ont augmenté de 14,6% en octobre, portées par les véhicules électrifiés

LONDRES (Reuters) - Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont augmenté de 14,6% en octobre, portées par les immatriculations des véhicules électriques et hybrides, a déclaré mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les ventes de voitures entièrement électriques ont augmenté de 36,3% par rapport à l'année précédente et les ventes de véhicules entièrement hybrides ont progressé de près de 39%. L'UE enregistre ainsi son 15e mois consécutif de croissance des ventes. Les véhicules électriques hybrides représentaient près de trois véhicules sur dix vendus dans le bloc économique. Les voitures entièrement électriques, elles, représentaient 14,2% des ventes en octobre, dépassant les ventes de voitures diesel pour la troisième fois. En 2015, les modèles diesel représentaient plus de 50% des voitures vendues dans l'UE, contre 12% le mois dernier. Sur les dix mois précédant octobre, les ventes de voitures entièrement électriques ont bondi de 53,1%. Les véhicules électrifiés - modèles entièrement électriques, hybrides rechargeables ou hybrides complets - représentaient plus de 47% de toutes les nouvelles immatriculations de voitures individuelles dans l'UE entre janvier et octobre 2023, contre 42% au cours de la même période l'année dernière, a déclaré l'ACEA. Néanmoins, certains constructeurs automobiles, analystes et concessionnaires craignent que les ventes de véhicules électriques soient sur le point d'atteindre un plateau après plusieurs années de forte croissance, les consommateurs attendant l'arrivée de modèles plus abordables sur le marché. Les ventes de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, ont augmenté de 9,9% en octobre, tandis que les ventes de Stellantis et de Renault ont augmenté respectivement de 11,3% et de 24,3%. Les ventes de Tesla ont bondi de près de 150%, représentant près de 12% des ventes de voitures entièrement électriques dans l'UE. Le nombre de véhicules neufs immatriculés en octobre dans l'UE, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange (AELE) a augmenté de 14,1% pour atteindre 1,04 million d'unités, a déclaré l'ACEA. (Reportage Nick Carey à Londres, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)