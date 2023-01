Union européenne : Le tourisme proche des niveaux pré-pandémie en 2022, indique Eurostat

(Reuters) - La fréquentation touristique dans l'Union européenne (UE) en 2022 a été proche des niveaux pré-pandémie, a indiqué mercredi Eurostat, confirmant la trajectoire de redressement du secteur après la pandémie de COVID-19.

Le nombre total de nuits passées par des clients dans les différents types d'hébergements touristiques des 27 pays membres de l'UE l'année dernière s'inscrit à 2,72 milliards, soit un recul de seulement 5,6% par rapport aux niveaux de 2019, avant que le COVID-19 n'inflige de lourdes pertes à l'industrie du tourisme en raison des fermetures de frontières et des confinements.

Ce nombre représente une augmentation de 91,1% et 48,3% par rapport aux niveaux de 2020 et 2021, respectivement, précise l'office statistique de l'UE. Ces chiffres couvrent les séjours de courte durée dans les hôtels et établissements similaires, ainsi que les terrains de camping, les parcs pour véhicules de loisirs et les parcs à caravanes.

Les voyages intérieurs ont connu la plus forte reprise, dépassant déjà de 0,7% les niveaux d'avant la pandémie pour atteindre 1,53 milliard de nuitées, tandis que le tourisme international était encore inférieur de 12,6% avec 1,19 milliard de nuitées.

Parmi les États membres de l'UE ayant connu la plus forte augmentation en termes de fréquentation touristique par rapport à 2019, on trouve le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique avec des hausses respectives de 12,3%, 3,9% et 0,5%.

La France s'est également rapprochée des niveaux pré-pandémie avec un recul de seulement 1% par rapport à 2019.

La Lettonie et la Slovaquie ont fait partie des pays dont la reprise a été la plus lente en 2022, ne remontant qu'à un peu plus de 70% des niveaux de 2019.

(Reportage Diana Mandiá ; version française Jean Rosset, édité par Kate Entringer)