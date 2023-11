Union européenne : Le Parlement rejette un texte destiné à réduire l'utilisation des pesticides

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement européen s'est prononcé mercredi contre une proposition de la Commission prévoyant une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture d'ici à 2030, un nouveau revers pour les défenseurs de l'environnement après la prolongation accordée ce mois-ci au recours au glyphosate. Il appartient désormais au Conseil européen de confirmer l'abandon du texte ou de le soumettre en deuxième lecture aux eurodéputés, qui ont voté à 299 voix contre 207 (plus 121 abstentions) en défaveur de cette mesure qui a donné lieu à d'intenses négociations pendant des mois. La Commission européenne a proposé en juin 2022 de réduire de moitié d'ici 2030 l'utilisation des pesticides, ainsi que les risques associés à ceux-ci, dans le cadre du "Pacte vert". "Je n'aurais jamais imaginé que le texte entier puisse être piétiné ainsi", a déclaré l'écologiste Sarah Wiener, rapporteuse du texte, au cours d'une conférence de presse. "C'est une déception amère, pour la biodiversité, pour notre santé et pour la santé de nos enfants", a-t-elle ajouté, accusant la droite d'avoir oeuvré avec l'extrême droite en faveur des lobbies de l'industrie agroalimentaire. Le texte a été amendé à plusieurs reprises par la droite au Parlement européen avec pour effet de diluer ses principales mesures, rendant la proposition inadéquate aux yeux de nombreux eurodéputés. "En plus d'adopter des objectifs de réduction insignifiants, ils ont aussi supprimé les protections pour les crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite (...) et supprimé des règles contraignantes pour la lutte intégrée contre les parasites, qui aurait été un outil important pour mettre en oeuvre des pratiques viables dans l'agriculture", a déclaré dans un communiqué le groupe des Verts/Alliance libre européenne (ALE). Le groupe conservateur du Parti populaire européen (PPE) a décrit l'issue du vote comme un résultat positif, saluant dans un communiqué le fait que le Parlement ait rejeté une "approche extrémiste" des Verts et de la gauche destinée à "imposer toujours plus d'interdictions et de réglementations excessives qui auraient réduit la production alimentaire en Europe". Il s'agit du dernier revers en date pour la politique "verte" en Europe, dans un contexte de moindre acceptation des mesures destinées à lutter contre le changement climatique et à protéger l'environnement. La Commission européenne a décidé la semaine dernière de renouveler pour dix ans l'autorisation du glyphosate. (Reportage Geert De Clercq, rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)