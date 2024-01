Union européenne: La commissaire à la concurrence rencontre les patrons d'Apple, Alphabet et Qualcomm

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a déclaré vendredi avoir rencontré les directeurs généraux d'Apple, d'Alphabet et de Qualcomm pour discuter de la réglementation et du respect de la politique de concurrence, dans des messages publiés sur le réseau social X. La semaine dernière, le conseiller en communication de Margrethe Vestager avait annoncé que ces entretiens porteraient principalement sur la réglementation numérique européenne, notamment la législation sur les marchés numériques (DMA) ainsi que la politique de concurrence. Margrethe Vestager a publié des mises à jour sur les trois réunions. Avec Tim Cook d'Apple, elle a dit avoir discuté, entre autres, de l'obligation de l'entreprise de permettre la distribution de ses applications en dehors de son propre AppStore, ainsi que des affaires de concurrence en cours, comme celle concernant son service de streaming musical Apple Music. Avec Sundar Pichai, le directeur d'Alphabet et de Google, elle a discuté, entre autres, de la conception des écrans de sélection, de l'autoréférencement par rapport à la DMA, ainsi que de l'affaire Google adtech liée à la concurrence. Dans le cadre de la DMA, les entreprises ayant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros sont considérées comme des "contrôleurs d'accès" et, catégorisées comme telles. Elles doivent par exemple faire en sorte que leurs applications de messagerie interagissent avec leurs rivales, ou encore laisser les utilisateurs décider des applications à préinstaller sur leurs appareils. Margrethe Vestager n'a pas donné de précisions sur ce qui avait été discuté avec Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm. (Reportage Piotr Lipinski; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)