Unilever : Les ventes au premier trimestre meilleures que prévu grâce à la hausse des prix

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Unilever a annoncé jeudi des ventes trimestrielles sous-jacentes supérieures aux attentes, le fabricant du savon Dove ayant une nouvelle fois augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement. La société britannique a fait état d'une hausse de 10,5% des ventes sous-jacentes à 14,8 milliards d'euros, dépassant la prévision moyenne des analystes qui tablaient sur une hausse de 7,2%, selon un consensus fourni par la société. "La croissance du chiffre d'affaires sous-jacent s'est accélérée pour atteindre 10,5%, grâce à la hausse des prix en réponse à l'inflation continue des coûts de production et à l'amélioration des volumes", a déclaré le directeur général Alan Jope. (Reportage Richa Naidu; version française Federica Mileo, édité par Blandine Hénault)