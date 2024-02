Unilever : Hausse de 5% des ventes au T4 grâce à la reprise des volumes

par Richa Naidu LONDRES, 8 février (Reuters) - Unilever a fait état jeudi d'une croissance de 5% de ses ventes sous-jacentes au quatrième trimestre, à la faveur d'une augmentation des volumes pour la première fois en 10 trimestres. Le géant britannique des produits de grande consommation a déclaré s'attendre à une "amélioration modeste" de la marge d'exploitation sous-jacente pour l'ensemble de l'année et que la croissance sous-jacente des ventes se situerait dans sa fourchette pluriannuelle de 3% à 5%. Au quatrième trimestre, les volumes sous-jacents ont augmenté de 1,8%, une première hausse observée depuis le deuxième trimestre de 2021 à la faveur d'un ralentissement des hausses de prix. La croissance sous-jacente des prix pour le quatrième trimestre a été de 2,8%, une augmentation inférieure aux prévisions des analystes. (Reportage Richa Naidu ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)