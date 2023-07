UniCredit relève ses objectifs pour 2023 après un trimestre exceptionnel

MILAN, 26 juillet (Reuters) - La banque italienne UniCredit a relevé mercredi ses objectifs de bénéfice net pour l'année, après avoir publié des résultats trimestriels bien plus élevés que prévu avec la hausse des taux d'intérêt. UniCredit dit s'attendre désormais à un bénéfice net d'au moins 7,25 milliards d'euros en 2023, contre plus de 6,5 milliards précédemment. Le bénéfice net de l'entreprise s'est établi à 2,3 milliards d'euros pour la période avril-juin, ce qui est nettement supérieur à la prévision moyenne de 1,86 milliard d'euros du consensus d'analystes compilé par la banque. (Reportage Valentina Za, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)