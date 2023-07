UniCredit relève ses objectifs 2023 après un trimestre exceptionnel

UniCredit relève ses objectifs 2023 après un trimestre exceptionnel













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - La banque italienne UniCredit a relevé mercredi ses objectifs de bénéfice net pour l'année, après avoir publié des résultats trimestriels bien plus élevés que prévu avec la hausse des taux d'intérêt. UniCredit dit s'attendre désormais à un bénéfice net d'au moins 7,25 milliards d'euros en 2023, contre plus de 6,5 milliards précédemment. La banque prévoit également de reverser au moins 6,5 milliards aux investisseurs par le biais de rachats d'actions et de dividendes, contre un objectif précédent d'au moins 5,75 milliards. Elle s'est fixé des objectifs similaires en matière de bénéfices et de distribution pour 2024. À la Bourse de Milan, le titre UniCredit prenait 2,82% à 23,13 euros à 07h14 GMT. Le bénéfice net de l'entreprise s'est établi à 2,3 milliards d'euros pour la période avril-juin, ce qui est nettement supérieur à la prévision moyenne de 1,86 milliard d'euros du consensus d'analystes compilé par la banque. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un quart en un an, pour atteindre 5,97 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes et stimulé principalement par l'écart entre les taux pratiqués pour les prêts et les taux encore très bas sur les dépôts. Bien qu'en baisse sur une base trimestrielle, les revenus issus des commissions et du trading ont également dépassé les attentes. (Reportage Valentina Za, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)