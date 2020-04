UniCredit déprécie des créances à cause du coronavirus

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - UniCredit est devenue mercredi la première grande banque européenne à déprécier une partie de son portefeuille de prêts pour commencer à intégrer dans son bilan l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie.

La première banque d'Italie par les actifs a annoncé qu'elle inscrirait des charges de dépréciation supplémentaires de 900 millions d'euros environ dans ses comptes du premier trimestre en prenant comme hypothèse de base une contraction de 13% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro cette année.

Elle explique appliquer ainsi la règle comptable IFRS9 qui oblige les établissements de crédit à comptabiliser les pertes attendues sans attendre de les constater.

Les autorités du secteur ont assoupli temporairement cette règle face à la situation exceptionnelle créée par la pandémie de COVID-19 mais certains analystes estiment que cet assouplissement risque de se traduire par une certaine confusion dans les comptes des banques au premier trimestre.

A la Bourse de Milan, l'action UniCredit perdait 0,3% à la mi-séance après avoir gagné jusqu'à 2,4% en matinée. L'indice italien du secteur bancaire progressait quant à lui de 0,86%.

La banque a précisé que le coût du risque, le rapport entre les provisions pour pertes sur créances et la valeur pondérée du risque de son portefeuille de prêts, devrait se situer entre 100 et 120 points de base cette année, soit plus de deux fois son objectif initial, fixé à 46 points.

Il devrait retomber entre 70 et 90 points de base en 2021, année pour laquelle le groupe attend une reprise de 10% dans la zone euro.

(Marc Angrand)