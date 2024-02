Unibail voit son Ebitda 2023 revenir au niveau "pré-pandémie"

8 février (Reuters) - L'opérateur français de centre commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield, a fait état jeudi d'un Ebitda de 2,2 milliards d'euros en 2023, annonçant un retour au niveau d'avant pandémie à périmètre constant. "Les résultats du groupe à périmètre constant ont retrouvé leur niveau de 2019 et sont en avance sur l'objectif de 2024 que nous nous sommes fixé lors de notre journée des investisseurs de 2022", a déclaré Jean-Marie Tritant, le directeur général dans un communiqué. Les revenus locatifs ont progressé de 6,4% tandis que le taux de vacance des centres commerciaux est revenu à son niveau de 2019, soit 5,4%. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)