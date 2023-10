Unibail-Rodamco-Westfield fait état de revenus locatifs bruts en hausse de +11.5% sur 9 mois

Unibail-Rodamco-Westfield fait état de revenus locatifs bruts en hausse de +11.5% sur 9 mois













26 octobre (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE : * CA À DONNÉES COMPARABLES EN HAUSSE DE +11,7% SUR 9 MOIS-2023 VERSUS. 9 MOIS-2022 * REVENUS LOCATIFS BRUTS À PÉRIMÈTRE CONSTANT EN HAUSSE DE +11,5% SUR 9 MOIS-2023 VERSUS. 9 MOIS-2022 * CA DES LOCATAIRES À 9 MOIS 2023 EN HAUSSE DE +7,9% VERSUS. À 9 MOIS 2022, FRÉQUENTATION EN HAUSSE DE +6,3% * SUR LA BASE DE LA BONNE PERFORMANCE DES 9 PREMIERS MOIS, L'AREPS 2023 DEVRAIT ÊTRE D'AU MOINS 9,50 EUROS * CHIFFRE D'AFFAIRES PROPORTIONNÉ POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 À EUR 2,78 MLDS * REVENUS LOCATIFS BRUTS À EUR 2,16 MLD POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)