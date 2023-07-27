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Unibail-Rodamco-Westfield annonce un Ebitda en hausse à 1,16 milliards d'euros

Unibail-Rodamco-Westfield annonce un Ebitda en hausse à 1,16 milliards d'euros

27 juillet (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE :

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PUBLIE SES RÉSULTATS S1-2023

* AREPSUP S1-2023 +6,6% SUR UN AN PORTÉ PAR LA PERFORMANCE DES CENTRES COMMERCIAUX ET DES BUREAUX ET LA BAISSE DES FRAIS GÉNÉRAUX ET FINANCIERS

* S1 EBITDA À 1 157 MEUR, REVENU AUX NIVEAUX PRÉ-COVID À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* S1 DETTE FINANCIÈRE NETTE IFRS RÉDUITE À 20,5 MDEUR AVEC UN COÛT DE LA DETTE RÉDUIT À 1,8%

* S1 REVENUS LOCATIFS EUR 1,15 MD CONTRE 1,14 MD IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: L'AREPS 2023 SE SITUERA DANS LE HAUT DU GUIDANCE DU GROUPE DE 9,30 EUR À 9,50 EUR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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