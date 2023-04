Unibail-Rodamco-Westfield annonce un CA en hausse de 1,4% au T1

26 avril (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE : * RECONFIRMATION DE L'OBJECTIF D'UN BENEFICE RECURRENT AJUSTE PAR ACTION EN 2023 ENTRE 9,30 ET 9,50 EUROS * CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +1,4% AU T1 2023 PAR RAPPORT AU T1 2022 * LE REVENU LOCATIF BRUT DU PREMIER TRIMESTRE AUGMENTE DE +7,8 % EN DONNÉES COMPARABLES * LE TAUX D'INOCCUPATION EN 2023 DEVRAIT DEVRAIT PASSER SOUS LES NIVEAUX DE 2022 * COLLECTE DES LOYERS A 95% POUR LE T1-2023 AU DESSUS DES NIVEAUX DE 2022 (93% POUR LE T1-2022) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)