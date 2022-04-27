Unibail enregistre une hausse du CA à 734,5 ME au T1
27 avril (Reuters) - Unibail-Rodamco-Westfield SE:
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 (IFRS) EUR 734,5 MLNS CONTRE EUR 539,4 MLNS IL Y A UN AN
* REVENUS LOCATIFS BRUTS AU T1 (IFRS) EUR 540,0 MLNS CONTRE EUR 388,0 MLNS IL Y A UN AN
* LES PARTENARIATS COMMERCIAUX SONT PASSÉS DE EUR 10,8 MLNS AU T1 2021 À EUR 25,5 MLNS AU T1 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, NOUS AVONS SIGNÉ PLUS DE CONTRATS QU'AU PREMIER TRIMESTRE 2019, RÉALISANT UNE AUGMENTATION DE +6%-CEO
* ACTIVITÉ LOCATIVE SOUTENUE AVEC 521 TRANSACTIONS SIGNÉES AU T1, EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT À 2019 ; LA PROPORTION DE TRANSACTIONS À LONG TERME A AUGMENTÉ À 60%
* LE RECOUVREMENT DES LOYERS ATTEINT 93% POUR LE GROUPE AU T1, ET DEVRAIT CONTINUER À S'AMÉLIORER À MESURE QUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION SE NORMALISENT
* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONFIRME SES PRÉVISIONS AREPS POUR 2022 DE 8,20 À 8,40 EUROS PAR ACTION
* PERSPECTIVES: LE GROUPE CONTINUE À SURVEILLER DE PRÈS L'IMPACT POTENTIEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE GÉNÉRALE SUR SES MARCHÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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