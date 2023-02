Une voiture fonce sur un arrêt de bus et tue un enfant à Jérusalem

Une voiture fonce sur un arrêt de bus et tue un enfant à Jérusalem













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Deux personnes, dont un enfant, ont été tuées et plusieurs autres blessées après qu'une voiture a foncé sur un groupe de personnes à un arrêt de bus dans la banlieue de Jérusalem vendredi, ont indiqué les services d'urgence israéliens. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent une voiture bleue ayant percuté un poteau devant l'arrêt de bus dans le quartier de Ramot, une partie de Jérusalem annexée par Israël. "Tout le monde était étendu, jeté en tous sens, en très mauvais état. A notre grand regret, un enfant n'a pas survécu", a déclaré un médecin volontaire du service d'ambulance United Hatzalah à la radio de l'armée. Le conducteur a été abattu, selon la police. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décrit l'incident comme une attaque terroriste et a ordonné le renforcement des forces de sécurité. L'incident s'est produit quelques semaines après l'attaque d'un palestinien qui a ouvert le feu dans une synagogue proche de Jérusalem, tuant sept personnes. (Reportage de Maayan Lubell, Dan williams, rédigé par James Mackenzie, version française Dina Kartit, édité par Matthieu Protard)