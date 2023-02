Une violente vague de froid s'abat sur les Etats-Unis

Une violente vague de froid s'abat sur les Etats-Unis













Crédit photo © Reuters

par Joseph Ax (Reuters) - Un froid extrême et des vents violents se sont abattus samedi sur le nord-est des Etats-Unis, provoquant la mort d'un nourrisson dans l'Etat du Massachusetts.

Les relevés effectués dans la nuit sur le mont Washington, dans le New Hampshire, ont montré une température ressentie (un indice exprimant la sensation subjective de froid) de -108 degrés Fahrenheit (-78 degrés Celsius), la plus basse jamais enregistrées aux Etats-Unis. Dans le Massachusetts, un arbre s'est abattu sur un véhicule en raison des vents violents, tuant un nourrisson et blessant gravement le conducteur. Une vague de froid polaire est descendue sur les Etats-Unis depuis l'est du Canada, selon le service météorologique national (NWS). Les températures glaciales ont provoqué des cryoséismes (des séismes engendrés par les variations rapides de la température en hiver) dans le Maine, ont indiqué les services locaux de la NWS. Plusieurs municipalités ont pris des mesures d'urgence afin de venir en aide aux habitants, ouvrant notamment des centres d'urgence pour permettre aux sans-abri de se protéger du froid. La vague de froid ne devrait toutefois pas durer, les températures devant remonter dimanche. (Reportage Joseph Ax; version française Camille Raynaud)