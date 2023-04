Une trentaine de roquettes tirées du sud du Liban vers Israël

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Une trentaine de roquettes ont été tirées jeudi depuis le sud du Liban vers Israël, qui a riposté par des tirs d'artillerie, ont rapporté les médias israéliens, dans un contexte d'escalade des tensions dans la région au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est. Selon les médias israéliens, la moitié des roquettes ont été interceptées, tandis que cinq ont atterri dans des zones israéliennes. Un homme a été légèrement blessé par des éclats d'obus, a déclaré le service ambulancier israélien. Les tirs de roquette n'ont pas été revendiqués mais trois sources de sécurité estiment que des factions palestiniennes au Liban, et non le Hezbollah libanais, lourdement armé, sont responsables. Israël a mené une guerre d'un mois contre le Hezbollah en 2006. Ces tirs sont intervenus alors qu'Ismaïl Haniyé, le chef du bureau politique du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, était en visite au Liban. L'armée libanaise et le Hezbollah n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Dans une déclaration écrite, la force de maintien de la paix des Nations unies au Sud-Liban (Finul) a qualifié la situation d'"extrêmement grave" et a appelé à la retenue. Le chef de la Finul, Aroldo Lazaro, est en contact avec les autorités des deux parties. Peu après la deuxième salve de tirs de roquettes, les sources de sécurité libanaises ont déclaré que des tirs d'artillerie avaient touché le Sud-Liban et que des habitants avaient entendu de fortes détonations. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Ces tirs interviennent au lendemain d'une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al Aksa à Jérusalem-Est qui a suscité de vives condamnations dans le monde arabe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait procéder à une évaluation des tirs de roquettes en provenance du Liban et convoquer un conseil de sécurité, a indiqué son bureau. S'exprimant depuis Gaza, Mohammed Al Brahim, porte-parole du Comité de résistance populaire palestinien, a salué les tirs de roquettes en provenance du Liban, qu'il a associés aux incidents d'Al Aksa, sans toutefois en revendiquer la responsabilité. (Reportage bureau de Beyrouth, avec Henriette Chacar à Jerusalem et Nidal al-Mughrabi à Gaza; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)