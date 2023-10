Une synagogue visée par des cocktails molotov à Berlin, Scholz dit son "indignation"

Une synagogue visée par des cocktails molotov à Berlin, Scholz dit son "indignation"













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son indignation mercredi face à l'attaque perpétrée devant une synagogue de Berlin, au cours de laquelle, selon la police, deux cocktails Molotov ont été lancés contre le bâtiment. "Je tiens à dire expressément que je suis indigné. Ce que certains crient et font me révolte personnellement", a déclaré Olaf Scholz lors d'une visite en Égypte. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a ajouté : "Les attaques contre les institutions juives et les actes de violence dans nos rues sont méprisables et ne peuvent être tolérés. L'antisémitisme n'a pas sa place en Allemagne". Deux hommes cagoulés ont jeté des cocktails Molotov sur une synagogue du centre de Berlin tôt mercredi matin, a déclaré la police, ajoutant avoir arrêté un homme qui avait crié des propos anti-israéliens pendant qu'elle enquêtait. La sécurité a été renforcée autour des institutions juives en Allemagne depuis que l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël et les violentes représailles israéliennes qui en ont résulté ont enflammé l'opinion dans les communautés arabophone et juive du pays. Les deux bouteilles, remplies d'un liquide combustible, ont éclaté sur le trottoir et se sont consumées d'elles-mêmes, a indiqué la police, sans causer de dégâts. Les services de sécurité enquêtent sur cette attaque. Depuis la dernière escalade des tensions, les communautés juives dénoncent un sentiment d'insécurité croissant. La police a refusé la plupart des demandes de manifestations pro-palestiniennes depuis l'attaque du Hamas et a dispersé un certain nombre de rassemblements improvisés. (Reportage Thomas Escritt et Rachel More, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)