Une stratégie diversifiée et équilibrée pour 2024 (Neuflize OBC)

par Claude Chendjou PARIS, 19 janvier (Reuters) - Une allocation équilibrée et diversifiée d'actifs financiers s'impose face à une inflation toujours élevée et des baisses de taux directeurs attendues cette année, dit-on chez Neuflize OBC, à l'occasion de la présentation vendredi des perspectives économiques et financières de la banque française. "Il va y avoir un grand défi cette année: les banques centrales vont probablement baisser leurs taux et potentiellement de manière très agressive, ce qui signifie que les liquidités vont de nouveau moins rémunérer qu'auparavant alors que l'inflation restera forte", souligne Olivier Raingeard, directeur des investissements Neuflize OBC, filiale de la banque néerlandaise ABN Amro. Neuflize OBC voit le taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) se situer à 2,75% cette année et refluer jusqu'à 1,5% d'ici la mi-2025 contre 4,0% actuellement, tandis que l'inflation devrait ralentir autour de 2,3% cette année. Olivier Raingeard explique que de 1990 à 2023, les rendements nominaux et les rendements réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, ont été toujours positifs en raison d'une inflation moyenne faible, de 1,5%. "Construire des allocations d'actifs était alors somme toute assez facile", poursuit-il, notant qu'il faudra désormais réfléchir en rentabilité réelle en termes de rendement escompté pour les 10 prochaines années. Il souligne que l'impact de l'inflation sur la valorisation d'une allocation "sécuritaire" composée de 50% d'actifs monétaires et de 50% de fonds en euros, est sensiblement différente en fonction de l'évolution des prix. IMPACT DE L'INFLATION La banque retient trois scénarios avec une inflation à 0%, une autre à 2,2% et une dernière à 4,0, et constate que la performance d'un portefeuille sécuritaire monétaire sur 10 ans serait respectivement de +26%, de 3% et de -16%. Dans la stratégie d'une orientation de gestion équilibrée, la banque préconise un portefeuille composé de 55% d'actions, de 35% d'obligations et de 10% de monétaires, tandis que les fonds alternatifs sont de 0%. Pour cette année, Neuflize OBC dit être "neutre" à la fois sur les actions et l'obligataire, tout en proposant une diversification sur le monétaire principalement. "On est neutre sur les actions parce qu'on considère dans notre scénario de soft landing (atterrissage en douceur de l'économie) qu'on devrait avoir une progression à un chiffre des marchés actions sur l'année 2024", explique Olivier Raingeard. Il juge par ailleurs que les marchés ont été assez agressifs dans leur comportement avec le très fort rebond constaté à la fin de l'année dernière et que des incertitudes pèsent sur la croissance bénéficiaire des entreprises au moins pour le premier semestre de l'année 2024. Malgré ces risques à court terme, la banque n'a pas de recommandation à "sous-pondérer" sur les actions car elle exclut une récession économique profonde. L'économie américaine devrait croître de 2,8% cette année, l'Europe de 0,6% et la Chine de 4,7%. Concernant les obligations, Olivier Raingeard dit ne pas être non plus à sous-pondération, mais qu'il pourrait y avoir un peu de volatilité sur cette classe d'actifs au cours du premier trimestre, au moins jusqu'à ce qu'on ait un peu plus de visibilité sur les décisions des banques centrales. Il note toutefois que l'incertitude ne doit pas justifier l'inaction alors que 2024 sera une année record d'élections dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Olivier Raingeard soutient qu'au regard des chocs passés, la volatilité provoquée par les différentes crises (Brexit, élection de Donald Trump aux Etats-Unis, guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, pandémie de COVID-19, conflit entre la Russie et l'Ukraine) sur les marchés a toujours été temporaire. (Edité par Sophie Louet)