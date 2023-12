Une soixantaine de modèles de voitures électriques éligibles au nouveau bonus écologique

PARIS, 14 décembre (Reuters) - Une soixantaine de modèles de voitures électriques sont éligibles au nouveau bonus écologique de l'Etat, selon la liste communiquée jeudi par le ministère de la Transition écologique. La Tesla modèle Y figure dans la liste des modèles éligibles, au contraire de la Tesla modèle 3. Cinq modèles Renault et 24 modèles du groupe Stellantis sont éligibles au bonus écologique. En revanche, la Dacia Spring et la MG4 du groupe SAIC, importés de Chine, ne figurent pas dans la liste. (Reportage par Elizabeth Pineau; rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)