Une soixantaine de migrants secourus dans la Manche

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les gardes-côtes et gardes-frontières britanniques ont porté secours jeudi à 49 migrants qui tentaient de franchir la Manche à bord de petites embarcations, rapportent plusieurs médias britanniques.

De leur côté, les autorités françaises ont secouru tôt jeudi matin un groupe de 14 migrants en difficulté au large de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). L'alerte a été reçue peu après 04h00 du matin (03h00 GMT) par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) du cap Gris-Nez.

Les 14 passagers, dont certains étaient en hypothermie, ont été ramenés au port de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par le SAMU et la police aux frontières, précise la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

Les incidents de ce type sont nombreux dans la Manche, que des migrants parvenus en France s'efforcent de traverser pour gagner le Royaume-Uni.

Début décembre, quelque 148 personnes, dont des femmes et des enfants, ont ainsi été interceptées à bord d'embarcations par les autorités britanniques.

La cinquantaine de migrants secourus jeudi par les autorités britanniques venaient d'Afghanistan, d'Iran et d'Irak, précise la BBC.

Les autorités françaises n'ont donné aucune information sur l'origine des passagers secourus au large de Boulogne-sur-Mer.

La Manche est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles. On y observe chaque année en moyenne 120 jours de vent supérieur ou égal à force 7, rappelle la préfecture maritime de la Manche.

(Maria Kiselyova à Londres et Henri-Pierre André à Paris, édité par Sophie Louet)