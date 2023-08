Une socialiste élue à la tête de la chambre basse du Parlement

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - La socialiste Francina Armengol a été élue jeudi à la présidencede la chambre basse du Parlement espagnol avec le soutien de partis susceptibles d'appuyer la formation d'un nouveau gouvernement de coalition ancré à gauche. La candidate proposée par le président du gouvernement sortant Pedro Sanchez a obtenu 178 voix, sur un total de 350, avec l'appui décisif des sept députés du parti séparatiste catalan Junts per Catalunya de Carles Puidgemont. Ce résultat est une victoire pour Pedro Sanchez dont le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), bien qu'arrivé deuxième des élections législatives du 23 juillet dernier, derrière les conservateurs du Parti populaire, n'a pas renoncé à se maintenir au pouvoir. Le Parti populaire n'est en effet pas parvenu à remporter la majorité absolue et, quoique soutenu par le parti d'extrême droite Vox, n'a pas trouvé un nombre suffisant d'élus pour former un gouvernement. En face, le PSOE a notamment bénéficié jeudi, pour l'élection de Francina Armengol, outre le soutien de Junts, de celui de l'ERC (Gauche républicaine de Catalogne) et de l'alliance de gauche Sumar, qui comprend notamment son ancien partenaire de coalition Podemos. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'ERC Gabriel Rufian a toutefois prévenu que le vote de son parti en faveur de la présidente de la chambre basse ne présageait en rien de son soutien à une coalition gouvernementale. "Cela n'a rien à voir avec l'investiture", a-t-il dit. Le roi Felipe doit entamer des consultations ces prochains jours avec les partis politiques représentés au Parlement et proposer un candidat pour le poste de président du gouvernement en fonction du rapport de forces. (David Latona, Inti Lauduro, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)