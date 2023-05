Une sécurisation du parc nucléaire est nécessaire pour 15-20 ans, dit l'ASN

Une sécurisation du parc nucléaire est nécessaire pour 15-20 ans, dit l'ASN













PARIS, 25 mai (Reuters) - Une sécurisation du parc nucléaire français est nécessaire pour les 15 à 20 ans à venir, a déclaré jeudi le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lors de la présentation du rapport de son organisme sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour 2022. Bernard Doroszczuk a aussi souligné que les capacités techniques de la chaîne d'approvisionnement du nucléaire restaient un point d'attention pour l'ASN. (Reportage Benjamain Mallet, rédigé par Zhifan Liu, édité par Bertrand Boucey)