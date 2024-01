Une Russe condamnée pour l'assassinat du blogueur pro-guerre Tatarski

SAINT-PETERSBOURG, Russie (Reuters) - Daria Trepova, une Russe de 26 ans arrêtée l'an dernier en lien avec l'assassinat du blogueur nationaliste Vladlen Tatarski, a été condamnée jeudi à vingt-sept ans de prison pour terrorisme. La jeune femme a été reconnue coupable d'avoir offert à la victime une statuette à son effigie contenant une bombe qui a explosé entre les mains du militant alors qu'il s'exprimait dans un café de Saint-Pétersbourg, en avril 2023. Daria Trepova a dit avoir été manipulée et croyait que la statuette contenait un dispositif d'écoute afin d'obtenir de plus amples informations sur la guerre, à laquelle elle s'opposait. Lors de son procès, elle a déclaré avoir agi sur ordre d'un homme en Ukraine, qu'elle connaissait sous le pseudonyme allemand de "Gestalt" (forme) et qui, dit-elle, lui a envoyé de l'argent et des instructions pendant plusieurs mois avant l'attentat. Les procureurs l'ont accusée d'avoir "agi délibérément avec l'objectif de déstabiliser la Fédération russe et discréditer l'opération militaire spéciale", nom donné par Moscou à l'invasion de l'Ukraine. L'avocat de Daria Trepova a présenté sa cliente comme une victime elle aussi, étant assise à quelques mètres de Vladlen Tatarski lorsque la bombe a explosé. Kyiv n'a jamais revendiqué la responsabilité du meurtre ni démenti son implication. Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, a qualifié l'affaire de "terrorisme intérieur". (Bureau de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)