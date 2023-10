Une "punition collective", des déplacements forcés à Gaza (représentant de l'Onu)

NATIONS UNIES, 30 octobre (Reuters) - Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a prévenu lundi le Conseil de sécurité des Nations unies que les Palestiniens de la bande de Gaza, qui est assiégée par l'armée israélienne, étaient soumis à des déplacements forcés et à une punition collective. Philippe Lazzarini a aussi déclaré que la mise hors service ce week-end des moyens de télécommunications dans l'enclave, placée sous blocus par Israël, a favorisé le déclin de l'ordre public et pourrait rendre "extrêmement compliqué, voire impossible", le maintien des opérations onusiennes dans Gaza. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)