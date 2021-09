Une première pour Francesco Bagnaia

Crédit photo © Reuters

par Adrien Verger (iDalgo)

Le pilote italien Francesco Bagnaia s’est imposé ce dimanche sur le Grand Prix d’Aragon devant Marc Marquez et Joan Mur. C’est la première victoire en carrière dans la catégorie reine de Moto GP pour le pilote de 24 ans. Parti en pole-position, il a réalisé la course parfaite, en tête des bout en bout, et a su résister aux multiples attaques de Marc Marquez, deuxième de la course. Un autre Espagnol Joan Mir, complète le podium. Francesco Bagnaia réalise par la même occasion une belle opération au général puisqu’il prend la deuxième place, à 53 unités du leader. Justement, le leader au classement, Fabio Quartararo, a terminé 8e. Le Français comptait 65 points d’avance sur son précédent dauphin au départ de la course. L’autre pilote tricolore, Johann Zarco, termine 17e du Grand Prix et redescend à la quatrième place au général.