Une policière blessée dans une attaque au couteau, l'assaillant est décédé

Crédit photo © Reuters

par Stéphane Mahé

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (Reuters) - Une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), près de Nantes, a été grièvement blessée vendredi dans une attaque au couteau et le suspect, qui avait pris la fuite, est décédé après avoir été blessé dans une fusillade lors de son interpellation par les gendarmes.

L'assaillant s'est présenté vers 9h45 au bureau de police de la commune avant de porter plusieurs coups de couteau au niveau de la jambe de la policière.

Il a ensuite dérobé l'arme de service de la fonctionnaire avant de prendre la fuite en voiture puis d'abandonner son véhicule accidenté à quelques kilomètres de La Chapelle-sur-Erdre, a indiqué la gendarmerie nationale.

De nombreux moyens humains ont été déployés pour le retrouver, avec 180 gendarmes départementaux, 60 gendarmes mobiles ainsi que des renforts de l'antenne du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) de Nantes.

Deux hélicoptères et trois équipes cynophiles ont également été mobilisées pour la recherche.

Le suspect a finalement été rattrapé par les gendarmes contre lesquels il a ouvert le feu. Deux gendarmes ont été blessés lors de l'interpellation ainsi que l'assaillant présumé qui est décédé des suites de ses blessures.

Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu sur place, les jours de la policière ne sont pas en danger.

"La policière a été courageuse, a su se protéger avec les moyens qu'elle avait et, malgré ses blessures importantes, va survivre et c'est une très bonne chose," a-t-il déclaré.

Les motivations de l'agresseur restent pour l'heure inconnues. Le parquet national antiterroriste (PNAT) a indiqué qu'il ne se saisissait pas de l'affaire en l'état.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'année, est né France et résidait dans la commune de La Chapelle-sur-Erdre.

Inscrit sur le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, il avait été signalé en 2016 pour une pratique rigoriste de l'Islam et pour radicalisation et sortait de prison pour des faits de droits communs avec violence, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Selon le personnel pénitentiaire, il s'était radicalisé en prison, a indiqué une source proche de l'enquête.

L'individu, diagnostiqué schizophrène sévère, suivait un traitement médical et faisant l'objet d'un suivi sanitaire, a précisé Gérald Darmanin.

"Les forces de l'ordre représentent notre nation, la force légitime, et, on le voit bien, sont la cible d'ultra-violence. Le président de la République, en déplacement en Afrique, m'a demandé de venir sur place et veut rassurer les forces de l'ordre", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Cette attaque intervient trois semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson lors d'une opération anti-drogue dans le centre-ville d'Avignon (Vaucluse) et un mois après une autre attaque au couteau qui a coûté la vie à Stéphanie Monfermé, une fonctionnaire administrative d'un commissariat de Rambouillet (Yvelines).

Ces deux affaires avaient causé un vif émoi au sein des forces de l'ordre et provoqué la mobilisation des policiers, qui ont récemment manifesté devant l'Assemblée nationale pour réclamer davantage de moyens et plus de sévérité à l'encontre de leurs agresseurs.

(Myriam Rivet, Hayat Gazzane, Nicolas Delame, Tangi Salaun, Matthieu Protard, Blandine Hénault et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)