Une place à 28 millions de dollars pour accompagner Jeff Bezos dans l'espace

SEATTLE (Reuters) - La place disponible pour accompagner le milliardaire Jeff Bezos lors de son premier vol de tourisme spatial s'est vendue à 28 millions de dollars (23,12 millions d'euros) lors de la vente aux enchères qui s'est tenue samedi.

Quatre minutes seulement après l'ouverture de la vente qui s'est tenue par téléphone, les enchères montaient au-dessus de 20 millions de dollars. La vente s'est conclue en sept minutes. L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée dans l'immédiat.

Prévu pour le 20 juillet prochain, le lancement de la fusée New Shepard mise au point par la société Blue Origin constituerait un moment historique, alors que les entreprises aspirent à développer les vols commerciaux privés dans l'espace.

"Voir la terre de l'espace vous change. Cela change votre relation avec votre planète, avec l'humanité", a dit le milliardaire dans une vidéo avant que les enchères ne commencent, ajoutant que son frère Mark serait également présent pour le voyage.

Le processus de ces enchères avait débuté le mois dernier, avec des mises qui avaient atteint, jeudi, 4,8 millions de dollars. Plus de 6.000 personnes ont participé dans au moins 143 pays, selon Blue Origin.

"Mettre les hommes les plus riches du monde et parmi les plus reconnus en affaires dans l'espace fait une véritable promotion pour le domaine de l'aérospatial, en termes d'exploration, d'industrialisation et d'investissement", a dit l'analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas.

Même si les fonds recueillis seront reversés à des oeuvres de charité, Blue Origin espère susciter de l'enthousiasme pour son activité naissante de tourisme spatial.

Jeff Bezos, dirigeant d'Amazon.com Inc, s'est lancé dans une course avec Richard Branson et Elon Musk, deux autres milliardaires, amateurs, comme lui, de ce milieu, pour voyager au-delà de l'atmosphère terrestre.

Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic Holdings Inc pourrait le devancer en se joignant à un voyage test lors du week-end du 4 juillet à bord du VSS Unity, un véhicule suborbital appartenant à Virgin Galactic, selon une source proche du dossier.

Cette course aux étoiles est basée sur la conviction que les voyages dans l'espace se généraliseront et, que lorsque les technologies seront bien éprouvées, les coûts diminueront.

La société de service financier UBS estime que les revenus annuels de ce secteur pourraient s'élever à 3 milliards de dollars d'ici 2030.

