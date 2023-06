Une personne toujours recherchée après l'explosion à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une personne portée disparue est toujours recherchée jeudi dans les décombres du bâtiment qui s'est effondré la veille après une explosion dans le Ve arrondissement de Paris, a déclaré le parquet de Paris. "Parmi les personnes qui étaient recherchées sous les décombres, l'une s'est avérée avoir déjà été prise en charge à l'hôpital. Les recherches se poursuivent pour la seconde", a déclaré le parquet de Paris dans un communiqué. Le bilan est désormais d'une cinquantaine de blessés au total, dont six victimes en urgence absolue, selon le parquet de Paris, qui affirme que "ces chiffres sont toujours susceptibles d'évoluer". L'origine de l'explosion n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité" confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Paris. (Rédigé par Zhifan Liu et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)